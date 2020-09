Crema totalment un cotxe en un camp de blat de moro de Peralada

Els Bombers han treballat aquesta nit en l'incendi d'un vehicle enmig d'un camp de blat de moro de Peralada.

Un testimoni ha alertat el telèfon d'emergències quan faltaven dos minuts per les sis de la matinada que hi havia un cotxe en flames a l'altura del quilòmetre 44 de la C-252. Una via que uneix Cabanes amb Peralada.

Els Bombers s'hi han desplaçat amb dues dotacions, han apagat el foc però el vehicle ha quedat del tot destrossat.

Els efectius d'extinció d'incendis han donat per finalitzat el servei cap a tres quarts de set de la matinada.

També, asseguren que posteriorment han alertat els Mossos d'Esquadra, ja que pels voltants ni a l'interior del vehicle no hi havia ningú.