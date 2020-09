La moció de les ocupacions pot deixar sense llar 125 famílies, segons Guanyem

Guanyem Figueres alerta que la moció contra les ocupacions il·legals que es va aprovar en el ple municipal de dilluns pot deixar al carrer entre 100 i 125 famílies. El grup, que gestiona la regidoria d'Habitatge a l'Ajuntament, va ser l'únic que es va abstenir en la votació de la proposta presentada per Junts, que es va aprovar amb vint vots a favor.

responsabilitat» als seus companys de govern «per no caure en posicions demagògiques de la dreta». Segons el grup, es tracta d'una moció que pretén «aprofitar la campanya mediàtica» i es transmet un «missatge fals» que busca «atemorir» a la ciutadania, asseguren.

Guanyem recorda que hi ha un estudi de la Fundació SER.GI sobre l'ocupació a la ciutat en el qual es constata que més del 90% dels habitatges ocupats són de bancs i grans tenidors. A més, recorden que el 70% són famílies i un 57% d'aquestes estan formades, com a mínim, per un menor d'edat.

En aquest sentit Guanyem Figueres afirma que des de la regidoria d'Habitatge liderada per José Castellón s'està treballant per tal de reduir la necessitat d'ocupar en la que es troben moltes famílies. Tanmateix, alerten que no hi ha «solucions màgiques ni ràpides» i afegeixen que les propostes de la dreta comportarien problemàtiques majors en tots els sentits.

Guanyem Figueres explica que tot i abstenir-se a la votació, va estar negociant la moció fins a última hora, fet que defensen que els va permetre introduir diferents aportacions en punts que ja s'estan desenvolupant des de l'Àrea d'Habitatge, com la creació d'un parc d'habitatge públic.