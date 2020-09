Un operatiu internacional descobreix més de 14.000 falsificacions a la Jonquera

Un operatiu internacional ha posat al descobert més de 14.000 articles falsificats a la Jonquera. Una operació de l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil ha comptat amb el suport d'agents dels Estats Units, ja que són delictes que que afecten marques internacionals.

El dispositiu policial es va realitzar dimarts i es va saldar amb cinc persones investigades, sis escorcolls i entre el més destacat: la descoberta d'un taller clandestí on es col·locaven els logotips de marques de prestigi.

A més, la policia va trobar magatzems ocults on es guardava gènere no exposat encara per a la venda.

L'operació batejada com a «Frontcopy» ha permès intervenir 14.003 articles falsificats de marques de luxe en sis inspeccions realitzades en diferents locals comercials del barri dels Límits de la Jonquera.

L'operació es va iniciar arran de les denúncies interposades per pèrits de diferents marques comercials de reconegut prestigi, en les quals es posava en coneixement l'existència de diversos locals comercials situats en aquest barri de la Jonquera tindrien exposats per a la venda diferents articles falsificats de les marques denunciants.

Els agents, davant d'aquestes denúncies, van començar una recerca per tal de comprovar la veracitat i van comprovar que en diversos locals comercials s'exposaven per a la venda articles suposadament falsificats de marques de rellevància i prestigi, com bosses, sabatilles, dessuadores, rellotges, samarretes, entre d'altres.

Davant les evidències, aquest dimarts van realitzar inspeccions en sis locals denunciats. Els agents participants van descobrir diversos magatzems on s'amagava gènere falsificat encara no exposat per a la seva venda.

En un d'ells hi van localitzar un taller clandestí situat a la part posterior. Aquí s'hi col·locaven il·legalment logotips de marques a articles falsificats.

Entre els articles intervinguts hi ha bosses, polos, samarretes, dessuadores, sabatilles, rellotges, etc., de marques de rellevància, tot això valorat en 4.117.122 euros.

Les falsificacions causen anualment un important cost en pèrdues a les marques comercials. Cosa que els suposa una baixada d'ingressos per a les empreses i també per a la hisenda pública.

En l'operatiu a banda de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària també hi van intervenir membres de les Agències d'Estats Units HSI (Homeland Security Investigations) i CBP (Us. Customs and Border Protection), inspectors de Treball i Seguretat Social, i Inspectors de l'Agència Catalana de Consum, així com pèrits de les marques denunciants que van donar suport per certificar la falsedat dels articles intervinguts.



Els antecedents

A la Jonquera ja s'hi han fet nombrosos operatius contra productes falsificats. Un dels més importants es va realitzar el 29 i 30 de novembre del 2016, que es va saldar amb 71 detencions i 41 inspeccions a locals. A més, la policia va descobrir-hi fins a set magatzems secrets darrere de parets on amagaven part del material. El mercat el lideraven tres grups organitzats que havien aconseguit blanquejar més de 9 milions d'euros i el seu volum de negoci il·lícit arribava fins als 5 milions. Es van precintar 40 botigues de la Jonquera i el Pertús, que tres mesos després van poder reobrir per ordre judicial.