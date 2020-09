Roses obre el «nou» edifici de la SUF una dècada després

Roses ha posat punt i final al periple per acabar el nou edifici de la Societat Unió Fraternal (SUF), projectat fa una dècada i en obres des del 2015. L'obra ha topat amb nombrosos entrebancs, però finalment l'entitat cultural ja en pot fer ús amb garanties. L'Ajuntament va celebrar ahir una jornada de portes obertes que va permetre als veïns del municipi descobrir les interioritats de l'emblemàtic edifici, situat a la riera Ginjolers, i dissenyat pel despatx Zero Cinc.

L'empresa constructora va entregar l'obra a l'Ajuntament el passat 3 d'agost, segons explica la regidora d'Urbanisme de Roses, Sílvia Ripoll. L'execució estava prevista que finalitzés l'any 2017 i precisament pels dos anys de retards, el consistori va sancionar l'adjudicatari amb 239.535 euros. La demora també ha fet perdre part de la subvenció del Pla de Barris amb què comptava l'Ajuntament per finançar el projecte, que ha costat 2,7 milions d'euros.

Els socis de la SUF han tardat més d'una dècada a veure l'edifici fet realitat. L'entitat té ús exclusiu d'una part del nou equipament cultural mitjançant una cessió per als propers 99 anys, però la pandèmia de la covid-19 dificulta que puguin desenvolupar-hi la seva principal activitat, que és el ball.

Durant el matí d'ahir divendres van desfilar pel nou edifici veïns encuriosits que volien descobrir com era l'edifici en el seu interior. Els encarregats de fer la visita van ser els tres tinents d'alcaldia, Joan Plana, Fèlix Llorens i Sílvia Ripoll, el regidor de Cultura Èric Ibáñez i l'alcaldessa Montse Mindan.



Els espais

L'edifici té 2.172 metres quadrats i està integrat per tres plantes. A la planta baixa és on s'allotja la sala de ball de la SUF (214 metres quadrats) amb una paret extensible per fer-la més àmplia. És un espai diàfan que té connexió amb el bar-cafeteria. La concessió d'aquest servei s'espera resoldre en els propers mesos després que en un primer concurs es declarés desert.

El sostre conté elements de fusta per evitar la reverberació de la música, ja que la principal activitat de la SUF és el ball. Al soterrani hi ha quatre magatzems i està connectat amb un muntacàrregues.

La visita continuava fins la primera planta, on hi ha un espai de graderia i dues sales més, una d'elles per acollir els despatxos de la SUF i l'altre per convertir-se en un hotel d'entitats per a les associacions del municipi.

Al segon pis és on s'allotjarà la futura escola de música, però les obres estan inacabades. Hi ha dues grans sales, una de les quals es dividirà en aules. I en un pis superior hi ha una àmplia terrassa que encara no té els usos acabats de definir. «Podria ser un espai on la futura escola de música hi fes concerts», explicava el regidor de Cultura durant la visita.

El gruix important de l'obra va finalitzar l'any 2019, però faltaven alguns acabats així com la instal·lació elèctrica. L'Ajuntament va intentar recuperar la possessió de l'edifici, per a poder accelerar la finalització dels treballs. Finalment van arribar a un acord i ha estat la pròpia empresa la que s'ha encarregat d'enllestir els acabats pendents.

La SUF és una entitat històrica que tenia un edifici a la riera Ginjolers. Va cedir-ne la propietat a l'Ajuntament a canvi de disposar d'un espai dins un nou edifici i va ser aleshores quan es va decidir construir un equipament cultural sobre aquest solar i dos més d'annexes. L'edifici el va projectar el govern de Magda Casamitjana (2007-2011). La situació econòmica del moment va aturar-ho i les obres es van iniciar el 2015.

L'execució del nou equipament ha patit nombrosos entrebancs que han endarrerit l'obra. Amb l'inici dels enderrocs el 2015 es va detectar que hi havia uralita, unes planxes de la façana es van haver de repetir o el subsòl, que era menys consistent del que s'esperava i va obligar a plantejar algun canvi al projecte.