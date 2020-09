La invasió del coipú, una «batalla perduda» als Aiguamolls

El coipú, un mamífer rosegador procedent de la Patagònia argentina, es va establir al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà l'any 2013 i des de l'aleshores els responsables del parc lluiten per frenar-ne la proliferació. L'única via que han trobat per contenir l'expansió d'aquesta espècie invasora és la de capturar-lo amb paranys, una tasca que assumeixen els Agents Rurals. Des del 2013, se n'han comptabilitzat 137 i el director dels Aiguamolls, Sergi Romero, reconeix que és una «batalla perduda».

El responsable del Parc Natural alerta que són poques les opcions per controlar-ne la població i que les captures serveixen, de moment, per mantenir el coipú a ratlla. Els efectes en els Aiguamolls poden ser greus, des del buidatge d'estanys fins a l'aniquilació de vegetació. El coipú és herbívor i, per tant, s'alimenta de la flora del parc i pot arribar a alterar tot l'ecosistema. «Si s'alimenta de la balca perquè la troba més sucosa que el canyissar, aquesta acabarà desapareixent i en el seu lloc hi creixerà un altre tipus de vegetació», explica. Amb una densitat de població elevada posa en perill la flora i la fauna autòctones.



Risc potencial pels estanys

Però el dany més important el pot ocasionar quan excava caus i túnels a les zones humides i pot deixar sense aigua estanys com el del Cortalet. «Aquest animal pot fer un forat a una de les motes i ens ho buida tot en un tres i no res», explica. Aquesta situació encara no s'ha arribat a produir als Aiguamolls, però Romero alerta que és un «risc potencial» que ja s'ha donat en altres zones on el coipú hi és present, com ara als camps d'arròs de la Camarga francesa. Pot alimentar-se d'arròs i cereals també, per la qual cosa és també un perill per l'agricultura, destaca Romero.

Contra la seva proliferació, «no s'hi pot fer res» i veu en les captures l'«única solució» per controlar l'espècie, que a més cria molt sovint. Des del 2013, un total de 137 exemplars han caigut en els paranys que els Agents Rurals instal·len als Aiguamolls. Però les últimes dades d'aquestes captures han deixat de ser representatives de l'evolució de l'espècie invasora. Segons detalla Sergi Romero, les xifres dels dos últims anys han baixat perquè no s'ha fet un esforç continu de captura, però tot i això permeten fer-se una idea de la seva evolució.

«S'està expandint, anirà augmentant la població i començarem a tenir problemes», alerta Romero. Precisament, un dels indicadors amb què es recolza és que cada vegada se'n troben més d'atropellats a les immediateses dels Aiguamolls.

Si bé al 2013 els Agents Rurals només van fer dues captures, en els tres anys següents es van doblar any a any fins arribar al màxim de 38 el 2017. Els dos anys següents, els coipús que van caure en paranys en van ser 20, el 2018, i 19 l'any passat. Les xifres d'enguany encara no estan disponibles.