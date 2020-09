L'Escala reviu la Festa de la Sal amb concerts vora el mar però sense els oficis tradicionals

L'Escala va celebrar ahir el primer dels dos caps de setmana amb què enguany se celebra la tradicional Festa de la Sal. La 33a edició s'ha hagut de reinventar aquest any amb motiu de la pandèmia i per això s'han programat dos caps de setmana de concerts d'arrel tradicional i deixant per a l'any vinent les activitats que habitualment atrauen majors concentracions de públic, com ara la mostra d'oficis tradicionals.

«La pandèmia ens condiciona, però no ens pot aturar i l'Escala manté la seva aposta per poder gaudir de la cultura amb seguretat», remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga.

Les primeres activitats programades van ser ahir amb dues cantades marineres a l'espai de la Mar d'en Manassa. Seguint amb els protocols establerts per evitar la propagació de la covid-19, el recinte va tenir un aforament limitat a un centenar de persones, tal com ja s'ha fet aquest estiu amb el festival Portalblau.

La primera de les actuacions es va celebrar a les 12 del migdia amb els grups Oreig de Mar i la Vella Lola i una altra a les cinc de la tarda amb Mar Endins i Tres de ronda. Coincidint amb el concert de la tarda, es va fer una trobada de barques de vela llatina, que van passar per la zona que queda més a prop de la mar d'en Manassa.



Camí a la Unesco

Per la setmana vinent, el divendres 18 de setembre s'obrirà una exposició dedicada a la Festa de la Sal i a la memòria de la gent de mar. Es farà a l'Alfolí de la Sal i també hi ha prevista una conferència sobre la candidatura de la celebració com a Patrimoni immaterial de la Humanitat per la Unesco. La conferència serà a càrrec de Jaume Badias, tècnic en Patrimoni, i Lurdes Boix, directora del Museu de l'Escala. L'acte s'aprofitarà per fer un homenatge a Joan Costa Gamell i Maria del Mar de Cruz Arranz, col·laboradors de la Festa de la Sal traspassats recentment.

La Festa de la Sal d'aquest any es tancarà amb un doble concert del cicle d'Arrel i amb Salero, el dissabte 19 de setembre.

Hi actuaran Josep Tero i Pep Gimeno «Botiffarra» i la seva Rondalla. Es farà a la plaça Catalunya, a les 21 h i com totes les activitats programades aquest any, cal fer reserva prèvia.

La tradicional mostra d'oficis mariners o l'intercanvi de danses, esdeveniments centrals a la programació habitual de la Festa de la Sal, no es poden fer aquest any, donat que representen una important concentració de persones, tant en l'àmbit organitzatiu com de públic.