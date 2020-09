Roses busca propostes de veïns per millorar la mobilitat a Sta Margarida

L'Ajuntament de Roses ha obert el termini per participar en el Pla de Millora de la Circulació de Santa Margarida. El procés participatiu, que consisteix a recollir propostes i idees dels veïns i veïnes i organitzacions de la zona, s'allargarà fins al 20 de setembre. Tothom qui vulgui fer arribar els seus suggeriments a l'Ajuntament o a través de l'aplicació RosesSmar.

Un cop finalitzi la recollida de les propostes, des de l'Ajuntament s'estudiaran i valoraran totes les idees per tal de configurar el projecte del Pla de Millora de la Circulació de Santa Margarida. Com que la situació provocada per la covid-19 no permet fer una Trobada Ciutadana com s'ha fet en les darreres ocasions per presentar el projecte, el 25 de setembre es farà una presentació online del Pla tal com hagi quedat després de les aportacions.

Com s'ha fet en altres zones del municipi –com és el cas de la Garriga i el Mas Oliva– l'objectiu del Pla de Millora de Circulació és incrementar, de forma continuada, la seguretat circulatòria en funció de les característiques i necessitats pròpies de cada espai, ja sigui a partir de canvis de sentit de circulació, d'una informació i senyalització més detallades per als conductors o de l'habilitació de zones d'aparcament, entre d'altres.

El regidor de Seguretat, Joan Plana, ha destacat que el projecte permetrà tenir una circulació «més segura i eficient» al municipi.

El Pla de Millora de Circulació de Roses neix de la necessitat d'ordenació de la ciutat i pretén donar solucions a les problemàtiques que presenten diferents espais del municipi, on la circulació no està prou regulada o bé en cal una revisió. Es tracta d'un projecte que s'anirà aplicant progressivament, en base a l'estudi que realitzen la Policia Local i el Departament d'Infraestructures de Roses d'aquelles zones on es detecten carències en matèria de circulació i mobilitat