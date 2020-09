S'incendia un cotxe en un camp

Crema un cotxe en un camp de blat de moro de peralada. Els Bombers van treballar la nit de divendres a dissabte en l'incendi després que un testimoni alertés al 112 quan faltaven dos minuts per les sis de la matinada que hi havia un cotxe en flames a l'altura del quilòmetre 44 de la C-252, una via que uneix Cabanes amb Peralada. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i cap a tres quarts de set ja estava apagat, però el vehicle va quedar del tot destrossat. A l'interior no hi havia ningú.