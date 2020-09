Els Agents Rurals investiguen la persecució de tres balenes al cap de Creus

La Costa Brava ha sigut testimoni aquest estiu de diversos albiraments de balenes, però la presència de tres exemplars aquest diumenge a la costa del cap de Creu va propiciar-ne la persecució per part d'una vintena d'embarcacions d'esbarjo. Diverses entitats ecologistes han denunciat públicament el perill d'aquestes aproximacions pel rorqual comú, una espècie protegida, i el cos d'Agents Rurals investigarà els fets per incompliment de la normativa, ja que cal deixar distància per no molestar-los ni ferir-los.





Manual de bones pràctiques

En unes imatges difoses pel regidor de Seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, s'observa com una vintena de barques persegueixen els tres cetacis, que surten a respirar a la superfície. El fet es va produir a prop de cala Tavallera i ha fet saltar l'alerta entre grups ecologistes com l'associació Cetàcea o investigadors de l'entitat Submon que treballen per la protecció d'aquests animals i del medi marí. Ambdós han condemnat el comportament de les embarcacions, que qualifiquen de «totalment inadmissible» i de «irresponsabilitat».La normativa, segons expliquen des dels Agents Rurals, estableix les distàncies mínimes, les maniobres i el nombre d'embarcacions que de manera simultània poden apropar-se a observar els cetacis, que es redueix a un màxim de dos. La situació que es va produir diumenge, quan una vintena de vaixells recreatius van perseguir i envoltar un grup de tres balenes, va suposar un incompliment d'aquesta normativa així com un perill pels propis animals. «Són animals protegits i als quals no es pot molestar ni causar cap tipus de dany», asseguren els Agents Rurals, que insisteixen en què la situació generada va suposar un perill pels tres exemplars de rorqual comú, així com «estrès i molèsties que no s'haurien d'haver produït».El rorqual comú habita al mar Mediterrani i pot arribar a mesurar fins entre 19 i 24 metres de llargada. Tot i que viu en aigües més profundes, a vegades es poden albirar prop de la costa. Aquestes balenes són el segon animal més gran del món i es calcula que al Mediterrani hi viuen uns 2.000 exemplars. L'espècie consta a la llista d'espècies protegides per la Unió Europea.Des del grup d'investigadors Submon, a més, han elaborat un manual de bones pràctiques que es reparteixen a les embarcacions que naveguen al Parc Natural del cap de Creus editat en tres idiomes i que busca formar els navegants en la protecció de dofins i balenes. El projecte, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat dona informació sobre lla protecció del cap de Creus i com aproximar-se a la zona de cetacis.La normativa ordena no acostar-s'hi a menys de 60 metres i moure's a una velocitat constant i no superior a 4 nusos. L'aproximació s'ha d'efectuar de manera suau i mai per davant, per darrere o perpendicular en la trajectòria de l'animal. El cap de Creus és una zona de pas de cetacis i forma part del corredor de migració d'aquests animals.