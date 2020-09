Una campanya de neteja recull 36 quilos de brossa de la platja de Canyelles

Un taller de neteja de platges de l'Ajuntament de Llançà va recollir diumenge 36 quilos de residus de la platja de Canyelles i els seus entorns. L'activitat es va celebrar amb motiu de la finalització de la Setmana de la Natura i es va poder retirar del litoral tot tipus d'objectes contaminants, entre els quals plàstics, vidres, ferros i porexpan.

L'activitat va començar amb una xerrada informativa a càrrec dels guies de la cooperativa de projectes geoambientals Gisfera per donar als assistents les pautes per preservar les platges. La xerrada es va realitzar en dos grups de treball i, posteriorment, es va procedir a netejar la platja de Canyelles i els entorns per unitats familiars. La neteja va ser dirigida per l'associació llançanenca Platges Netes, que programa durant tot l'any una neteja de platges mensual al municipi de Llançà. La propera activitat organitzada per l'associació serà el proper diumenge 20 de setembre