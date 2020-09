El Consell ofereix una nova formació d'auxiliar de la construcció

El Consell Comarcal coordina una nova formació d'auxiliar de construcció. L'àrea de joventut del Consell, la Fundació Oscobe i la Unió d'Empresaris de la Construcció, han unit esforços per oferir aquest nou curs a la comarca.

L'objectiu d'aquesta formació és poder oferir programes per a persones aturades que surtin de les formacions més habituals, hostaleria i atenció al client. Donant així valor a altres professions existents a la comarca que també generen ocupació. El curs compta amb 12 places i s'ha de ser major d'edat per poder-lo cursar. No hi ha limitació d'edat però els joves de 18 a 29 anys seran preferents a l'hora de fer la selecció i tindrà una durada de dos mesos i 100 hores de formació. Aquest curs forma part del Programa Incorpora de «La Caixa».