El Govern nomena Marta Felip directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

El Governde la Generalitat ha nomenat Marta Felip Torres directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC). El seu nomenament permetrà reforçar l'estratègia de l'EAPC per l'aprenentatge digital amb especial atenció a les necessitats formatives de l'Administració local i en l'àmbit del teletreball. L'exalcaldessa de Figueres va ocupar la Secretaria General d'Empresa i Coneixement fins la setmana passada, quan va ser cessada poc després del relleu de la consellera Àngels Chacón.

"Fa vint anys, entrava a aquesta escola a fer el curs de secretaris-interventors i, vint anys més tard, em fa molta il·lusió poder dirigir-la i servir als nous reptes que té l'Administració en el present i futur", ha afirmat a emporda.info.

Marta Felip coneix bé l'Administració local. Va iniciar la seva carrera professional al Cos de funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, exercint com a secretària municipal en diversos ajuntaments catalans. També ha estat professora associada del Departament de Dret públic de la Universitat de Girona (2006-2010) i presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Girona (2007-2011).

És llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració, Postgrau en Gestió Urbanística i en Gestió Local per la UAB i Executive Master in Public Administration per ESADE.

En l'última etapa ha estat secretària general del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2018-2020) i alcaldessa de Figueres (2013-2018).