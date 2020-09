Problemes d'incivisme al nou CAP Masdevall de Figueres

El CAP Josep Masdevall de Figueres , situat al carrer Nou, fa mesos que pateix l'incivisme d'una persona sense llar que hi passa les nits i bona part del dia. El cas està en coneixement dels Serveis Socials, que va activar el procés d'incapacitació per poder treure'l del carrer.

Fa mesos que la direcció de l'Àrea Bàsica de Salut de Figueres està fent gestions per intentar resoldre els problemes de salubritat que genera un home que fa vida davant del CAP Josep de Masdevall.

La persona en qüestió sol passar les nits i part del dia en el mobiliari urbà de davant del centre, tot generant problemes de salut pública, ja que fa les seves necessitats a les parets i portes de l'edifici, a més d'abocar-hi tota mena d'escombraries o encenent-hi fogueres de manera freqüent, segons relaten els treballadors i veïns.

Aquests fets han motivat l'actuació reiterada de la Guàrdia Urbana de Figueres, que ha aixecat acta de la problemàtica, i dels Serveis Socials, que van activar el procediment d'incapacitació per via judicial per a poder ajudar-lo i treure'l del carrer.

Llargs tràmits

El seu cas està en mans d'una fundació tutelar de Girona, però els llargs tràmits burocràtics que han calgut activar fins ara per resoldre el cas han provocat que s'hagi prolongat en el temps, malgrat els esforços de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Figueres, l'ABS de Vilafant, els Serveis Socials i l'Ajuntament de Figueres per evitar-ho i accentuar el risc sanitari que ha generat fins ara.