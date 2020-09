Troben la periodista desapareguda des de dimecres al Port de la Selva

La periodista de RTVE a Catalunya Montserrat Elías desapareguda el passat dimecres 9 de setembre al Port de la Selva va ser localitzada aquest diumenge al sud de França. La família de la periodista i els Mossos d'Esquadra han confirmat que l'han trobada en bon estat de salut. El marit de la periodista va denunciar la seva desaparició el dijous després de no tenir notícies seves. L'últim cop que se l'havia vist va ser a la cala Tamariua, al Port de la Selva, mentre estava passant uns dies a Colera amb una amiga. Va sortir un moment i des d'aleshores no se n'havia sabut res més.

La família havia demanat ajuda per trobar-la i hi van col·laborar els voluntaris de Protecció Civil del Port de la Selva, que van fer una recerca nocturna per diversos camins rurals de la zona.