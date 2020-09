Aparcament del camp del Far: un cost de 50.000 ? anuals, deixadesa i buit de cotxes

Les males herves creixen a l'aparcament del camp del Far, buit de cotxes aquest dilluns.

El nou aparcament del camp del Far de Figueres està infrautilitzat. Les males herbes hi creixen sense aturador i acostuma a estar buit de vehicles. És l'estacionament dissuasiu més gran de la ciutat amb 380 places, però en els tres mesos que ha estat en funcionament només s'ha comptabilitzat una mitjana de 16 vehicles diaris. L'Ajuntament paga de lloguer 50.000 euros anuals a l'Asil Vilallonga, que n'és la propietat, i de moment no ha tingut el retorn esperat.

L'antic camp de futbol de la UE Figueres del carrer del Far va entrar en funcionament transformat en aparcament el 22 de febrer passat i encara no feia un mes de la seva obertura que ja es va decretar l'estat d'alarma. Els tres mesos successius (abril, maig i juny) la màquina va deixar d'expedir tiquets. En el mig any de vida se n'han emès 1.600 en total i l'aparcament ha funcionat poc més de tres mesos. Els cotxes paguen un euro al dia i les dues primeres hores són gratuïtes.

Tant el regidor de Mobiltiat, Xavier Amiel, com l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, coincideixen en què la principal problemàtica de les males herbes i la deixadesa és la prohibició per a poder utilitzar l'herbicida glifosat. «Tenim un problema important perquè per més que desbrossem cada mes, les herbes creixen», admetia l'alcaldessa a instàncies de Junts en el darrer ple municipal, que van ser-ne els impulsadors quan governaven.

Però a més, el regidor Xavier Amiel recordava ahir que els pocs vehicles que utilitzen l'aparcament també és un problema afegit pel que fa al manteniment, ja que sense trànsit les herbes creixen lliurement.

L'aparcament costa 50.000 euros a l'any i es previ a cobrir part de la despesa amb el cobrament d'una tarifa d'un euro al dia. «Com a màxim l'utilitzen 8 vehicles al dia», subratllava Lladó i evidenciava la necessitat de potenciar-lo i fer-lo «rendible». «Per no malgastar els diners públics hem de ser capaços de donar-li un millor ús del que té avui», argumentava. En una observació feta per aquest diari, el dilluns a la tarda tansols hi havia dos vehicles estacionats en tot el recinte.

A més, el regidor Amiel admetia que la manca de manteniment en aquest espai genera «mala imatge» i des de Junts consideren que la deixadesa és un dels motius de la infrautilització, ja que «no dona seguretat».

El regidor de Mobilitat remarca que l'aparcament està correctament senyalitzat amb cartelleria i que s'ha modificat la direcció del passeig del cementiri per millorar-ne la connectivitat. Apunta a més que és més proper del centre de la ciutat que el tram final de l'aparcament de l'N-260, molt utilitzat tant per visitants com residents. «Potser la via és un factor que juga en contra», destaca



Obra de l'anterior govern

El projecte el va engegar l'anterior govern (PDeCAT) per tal de disposar d'un espai proper al centre, a pocs centenars de metres de la plaça del Gra i la plaça Catalunya, per tal de donar suport al comerç i reduir els desplaçaments de vehicle pel centre urbà.

El projecte va haver de passar dos cops pel ple abans de la seva aprovació definitiva, ja que en la primera ocasió la majoria de l'oposició el va tombar.