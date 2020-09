Castelló convoca un concurs per rehabilitar la Sala Municipal

L'Ajuntament ha aprovat les bases del concurs de projectes d'arquitectura per a la rehabilitació de la Sala Municipal amb l'objectiu de destinar-la a usos culturals. Es tracta de l'antiga església del convent de Sant Domènec del segle XVI-XVII que durant la segona república es va adequar com a sala de festes de la vila.

L'obra representa una millora important per al municipi, ja que ara mateix no es disposa d'un espai amb l'equipament necessari per desenvolupar-hi aquest tipus d'activitats. Als anys 1980, es va realitzar una rehabilitació també com a sala municipal però ara, l'Ajuntament vol convertir-la en una sala amb les característiques idònies per acollir funcions de teatre, petits concerts i conferències, entre d'altres. És amb aquest objectiu doncs, que es porta a terme un concurs de projectes amb intervenció de jurat, amb la finalitat de seleccionar la proposta arquitectònica.

Els tres finalistes presentaran un avantprojecte que s'exposarà en el marc del programa de participació ciutadana per conèixer la decisió dels veïns. El pressupost és de 111.847,56 euros.