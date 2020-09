Detenen tres persones en dos dispositius contra la delinqüència itinerant a la Jonquera

La Policia Nacional ha detingut tres persones el cap de setmana passat en dos positius contra la delinqüència itinerant a la Jonquera (Alt Empordà). En una primera actuació va arrestar dues persones que conduïen un vehicle robat en el que portaven eines per cometre robatoris, entre ells una pistola. A més, també es va interceptar un vehicle que transportava 17 quilos de marihuana amagada al maleter. Les detencions es van efectuar en controls mòbils realitzats a prop del peatge de l'AP-7, en direcció França.

En el primer cas, els agents van aturar un vehicle amb matrícula francesa que figurava com a robat a França al juliol. Els ocupants portaven una pistola sense munició, una navalla, sis passamuntanyes, guants, llanternes i diverses eines per forçar els accessos d'habitatges. També tenien 4 telèfons mòbils d'alta gama, tres portàtils i un rellotge de luxe. Tot plegat podria ser robat. Els dos ocupants, de nacionalitat francesa, van ser detinguts per robatori d'ús de vehicle i tinença il·lícita d'armes. Un tenia nombrosos antecedents a França per delictes contra el patrimoni.

Dos dies més tard, en la mateixa zona, els agents van aturar un vehicle que tenia una actitud esquiva. El maleter feia molta pudor a marihuana. En el seu interior van trobar un paquet de plàstic precintat amb quatre paquets més a dintre que contenien 17 quilos de marihuana. L'home, també de nacionalitat francesa, va ser detingut per tràfic de drogues.