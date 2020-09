Incendi en un antic edifici a mig construir a Figueres

Un bloc de pisos inacabat i que acostuma a ser objecte d'actes vandàlics a Figueres va patir ahir un incendi en una de les seves dependències. L'edifici forma part d'una promoció immobiliària inacabada i el 2013 va ser ocupat. L'incendi es va produir a causa d'una pila de fustes que cremava a l'interior i que els Bombers van haver d'apagar.

Els serveis d'emergència van rebre l'avís a les 12.16 hores d'ahir al migdia i s'hi van desplaçar amb diverses dotacions per extingir el foc. De l'interior de l'edifici, que està inacabat i no té les obertures tancades, sortia una columna de fum negre.

L'immoble, ubicat a la cruïlla entre els carrers Ponent i Met Miravitlles i davant l'escola Joaquim Cusí, ha sigut en d'altres ocasions un focus de polèmica. Darrerament, el regidor de Seguretat de Figueres, Pere Casellas, explica que hi la Guàrdia Urbana s'hi desplaça sovint per assegurar les obres i perquè hi entren vàndals malgrat que la part baixa està tapiada amb maó, precisament per intentar frenar aquests incidents.

El regidor, a més, assegura que actualment l'immoble no està ocupat i que s'han fet diversos requeriments a la propietat per a què hi posi solució.

L'edifici està visiblement degradat i el 2013 fa patir un intent d'ocupació per part d'un grup de famílies d'ètnia gitana, que van ocupar alguns pisos reclamant tenir un habitatge. En aquell cas la mediació feta per l'exalcalde Santi Vila va permetre que després d'una nit d'ocupació, l'endemà al matí les persones que s'hi havien congregat marxessin. Ja aleshores els veïns havien alertat dels robatoris de material, com cables, mobles de cuina, del bany i d'altre, a més de fer malbé vidres, persianes i portes.