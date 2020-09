La Jonquera programa més de 40 activitats aquesta tardor

L'Ajuntament de la Jonquera programa per aquesta tardor més de 40 activitats, 22 cursos i 20 tallers en la programació d'aquesta tardor. Les activitats previstes per al període comprès entre el 18 de setembre i el 21 de desembre s'emmarquen en la ferma aposta de l'Ajuntament per dinamitzar la vida cultural del poble i fomentar l'accés a l cultura. «Malgrat la pandèmia, junts podem aprendre a pssar ones estones culturals sense comprometre la salut», diu l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. Totes les activitats es desenvoluparan en compliment amb les normes de seguretat.

Per tal de reduir els tràmits presencials, totes les persones que vulguin inscriure's als tallers i cursos oferts hauran de fer-ho de forma telemàtica. De manera excepcional es permetrà la presentació de la documentació presencial.