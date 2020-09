Busquen noves restes arqueològiques a l'entorn de la Basílica de Castelló

L'entorn de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries és l'escenari de noves excavacios arqueològiques. Les prospeccions s'estan duent a terme a la zona del carrer Carbonar, a la vessant sud de l'església, emmarcades en el projecte quadriennal de recerca arqueològica 2018-2021.

L'espai que s'està excavant és arran de l'església i s'esperen localitzar restes relacionades amb la fase romànica de l'edifici, molt probablement del cementiri que es va establir a l'espai de la sagrera entre els segles XI i XII. Amb aquesta recerca es tancaria la seqüència de les fases d'ocupació de l'espai més immediat als temples, a l'espera de poder actuar, en un futur, a l'interior de l'església.

Se sap, tal com va demostrar la prospecció amb georadar feta l'any 2007, que en els seus fonaments es troben les restes de les esglésies preromànica i romànica i, qui sap, de l'edifici funerari o de culte del segle VIII dC.

Amb aquesta ja serà la cinquena intervenció arqueològica impulsada per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Els primers treballs, portats a terme els anys 2006, 2017, 2018 i 2019, van posar en evidència la importància arqueològica d'aquest espai i de la necròpolis medieval, ubicada a l'antic puig Salner, una de les principals elevacions geogràfiques que conformen l'entorn natural de la població de Castelló d'Empúries i uns dels turons damunt dels quals es va fundar la població.

Les diferents intervencions arqueològiques realitzades fins ara al jaciment arqueològic del solar nord de la Basílica de Santa Maria promogudes pel Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries han tret a la llum una vintena d'enterraments i tombes, en una àrea amb indicis d'ocupació ja entre mitjans del segle VIII i principis del segle IX dC, i que és utilitzada com a cementiri fins ben entrat el segle XIX.

La Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Paleontològic de la Generalitat de Catalunya va tenir en compte l'interès de les primeres troballes i l'any 2018 va aprovar i subvencionar el projecte de recerca presentat per l'Institut d'Estudis Empordanesos a la convocatòria del quadrienni 2018-2021, amb la col·laboració del Museu d'Història Medieval i de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.

Aquest important projecte de recerca històrica i arqueològica està dirigit per l'arqueòloga Anna Maria Puig Griessenberger, presidenta l'IEE, i està format per un equip multidisciplinari d'investigadors que intervenen tant en el treball de camp com en el de la recerca que se'n desprèn