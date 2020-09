Detinguts per conduir un cotxe furtat i dur eines i una pistola per a més robatoris

La Policia Nacional va detenir tres persones en dues intervencions el passat cap de setmana en un dispositiu contra el crim organitzat a la Jonquera. En la primera actuació van arrestar els dos ocupants d'un vehicle robat a França i que en el seu interior duien eines i una pistola per cometre més robatoris. En un segon dispositiu, els policies van interceptar un cotxe amb 17 quilos de marihuana amagats al maleter. Les detencions es van produir al peatge de l'AP-7 a la Jonquera, en sentit França.

En el primer cas, els agents van aturar un vehicle matrícula francesa que constava com a robat a França des del passat mes de juliol. Per aquest motiu i després d'identificar els dos ocupants del cotxe, se'ls va detenir. Els arrestats portaven entre les seves pertinences una pistola sense munició, una navalla, sis passamuntanyes de diferents colors, guants i llanternes, així com diverses eines utilitzades per forçar els accessos d'habitatges.

Durant el registre a l'interior del vehicle, la Policia Nacional també va localitzar-hi quatre telèfons mòbils d'alta gamma, tres ordinadors portàtils i un rellotge d'una coneguda marca de luxa que sospiten que podrien ser robats. El cos està fent gestions per esbrinar-ne la procedència. Els dos detinguts, de nacionalitat francesa, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte per robatori d'ús de vehicle i tinença il·lícita d'armes. Un tenia nombrosos antecedents a França per delictes contra el patrimoni.

Dos dies després, en un segon operatiu contra la delinqüència itinerant a la frontera, els agents van aturar un vehicle en notar que el conductor tenia una actitud esquiva.



Disset quilos de marihuana

Després d'identificar el vehicle, la policia va procedir a examinar el maleter d'on se'n desprenia una forta pudor de marihuana. A l'interior hi van trobar un paquet de plàstic precintat amb cinta adhesiva amb quatre paquets més a dins que contenien 17 quilos de marihuana. L'home, també de nacionalitat francesa, va ser detingut per un delicte contra la salut pública.