L'alcaldessa de Figueres comença la ronda de contactes amb l'oposició

L'alcaldessa de Figuers, Agnès Lladó, i el portaveu de Junts i cap de l'oposició, Jordi Masquef, es van reunir ahir al matí per tractar la situació de la ciutat a conseqüència de la covid-19 així com començar a esbossar els pressupostos i les ordenances del 2021.

Durant la reunió també es va tractar la tornada a l'escola, les dades de seguretat, la construcció de la nova escola Carme Guasch i la situació del Museu Dalí.

Lladó va explicar que la voluntat d'aquestes trobades és «treballar conjuntament» entre tots els regidors per «tirar endavant els reptes de ciutat».

Per la seva banda, Masquef va manifestar la voluntat de repetir periòdicament aquestes trobades, però ha criticat que la reunió s'hagi produït «per primera vegada» un any i mig després de la constitució del quadripartit. «La política de mà estesa s'ha de practicar a part de pregonar-la», va etzibar i va lamentar que no s'hagi produït abans. Masquef, que recorda que Junts va ser la força més votada, diu que seguiran fidels al seu projecte de ciutat, el qual posen a disposició del govern municipal per «reactivar» Figueres.

Properament l'alcaldessa de Figueres es reunirà amb Ciutadans, l'altre grup a l'oposició.