Roses busca una segona vida per a l'espai de l'antiga depuradora de marisc

Roses ha guanyat l'espai que fins fa dos anys ocupava l'antiga depuradora de marisc, situada a la carretera del Far, però encara no s'hi ha desenvolupat cap projecte que revalori aquest privilegiat enclavatge. El Ministeri de Transició Ecològica té cinc propostes en estudi i serà qui decidirà quin s'acaba desenvolupant.

La regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, ha explicat que l'Estat va encarregar la redacció del projecte a un arquitecte de Roses que va entregar cinc propostes per convertir el recinte en un mirador i fer-lo apte per a l'ús públic. «Encara no sabem quina proposta decidirà el ministeri perquè els correspon a ells pagar-ne la major part de l'execució», diu Ripoll.

L'arquitecte està ultimant el projecte final que entregarà a l'administració competent, el qual s'ha estat gestant durant la pandèmia, i per la seva banda, el consistori preveu que properament el Ministeri prengui la decisió i es pugui fer pública.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Roses sent predilecció per una de les propostes, consistent a fer-hi unes piscines naturals. No han transcendit més detalls dels projectes que estan en estudi per convertir l'antiga depuradora en un mirador.

Paral·lelament, l'Ajuntament ha encarregat la redacció d'un projecte adjunt al mateix arquitecte per dotar l'espai d'una zona de restauració i de lavabos.

«No sabem quina proposta decidirà tirar endavant el ministeri, però nosaltres considerem que n'hi ha una que és més ambiciosa perquè és bona pel turisme i la promoció econòmica», manifestava l'alcaldessa Montse Mindan.

El consistori confia que el Ministeri tindrà en consideració l'opinió de l'administració municipal per col·laborar en la revalorització del solar de l'antiga depuradora per incloure-hi un projecte de restauració «en tot l'excavat de la muntanya». Tant Mindan com Ripoll recorden que qui té l'última paraula és el Ministeri de Transició Ecològica.

A més, al mig de l'antiga depuradora hi ha una estació transformadora que l'Ajuntament haurà d'assumir-ne el trasllat a un altre emplaçament, ja que la infraestructura dona subministrament elèctric a la urbanització Els Balins.



Mirador privilegiat

L'antiga depuradora de marisc de Roses, a primera línia de mar, es trobava en molt mal estat. Després d'anys que l'Ajuntament en reclamés l'enderroc, finalment el setembre del 2017, el Servei Provincial de Costes va començar a demolir els edificis després d'una retrocessió de la titularitat. A finals de novembre ja havia desaparegut completament, deixant 3.500 metres quadrats alliberats i que ara es volen dignificar. Ja aleshores l'Ajuntament havia explicat que hi havia una partida destinada a una fase final de condicionament i neteja del solar resultant així com la seva adaptació a l'entorn per millorar-ne l'accessibilitat i convertir-lo en un mirador.