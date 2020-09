Trenta artistes es capbussen en l'univers de Monturiol

El cicle expositiu Empordoneses dedica l'onzena edició a la figura de l'inventor Narcís Monturiol amb la participació de trenta artistes que aporten la seva particular visió sobre la vessant més polifacètica de l'il·lustre figuerenc. La mostra "Immersió" s'emmarca en els actes de commemoració del bicentenari del naixement de Narcís Monturiol, l'any 1819, i es podrà visitar a la Casa Empordà de Figueres des d'aquets cap de setmana fins el 17 de gener.

L'exposició, comissariada per Pilar Farrés i Enric Tubert, proposa al públic una aproximació a un Monturiol vista des del prisma d'artistes tant joves com consagrats i de renom, com Mercè Riba, Antoni Federico, Josep Ministral, Daniel Lleixà o Claude Lambert. Els artistes es "capbussen" en l'univers de Monturiol i ofereixen una mirada polièdrica al voltant d'aquest personatge. El resultat és una mostra "eclèctica" on l'art es converteix en l'eina per apropar-se a les vessants en què Narcís Monturiol va destacar.

"Els vam proposar la tasca de parlar, interpretar i inspirar-se en la història de Narcís Monturiol", ha explicat aquest matí el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech, en la presentació de l'exposició. L'exposició vol anar més enllà del Monturiol de l'Ictíneo i aconseguir una "dimensió més oberta", ha afegit Enric Tubert. I és que més enllà de ser l'inventor del submarí també va ser un "socialista utòpic, inventor de múltiples màquines i productes, un advocat de formació i un exiliat a França o refugiat a Cadaqués, on es convertí en un notable pintor", recorda l'exposició.

El resultat és un recorregut en diagonal que permet al públic descobrir les obres que s'amaguen a la sala, "tal com ho faria un submarí en el fons del mar", apunta Pilar Farrés.