Un brot en un pis de temporers a Sant Pere Pescador afecta a deu persones

El creixement de casos dels darrers dies a Sant Pere Pescador es deu a un brot de coronavirus detectat aquesta mateixa setmana. Segons ha pogut saber Diari de Girona, es tracta d'un grup de nou persones, de les quals cinc són temporers, que comparteixen habitatge i que han donat positiu. A més, a l'estudi de contactes s'ha determinat un nou positiu relacionat amb ells però que no hi conviu. D'aquesta manera, de moment el brot afecta un total de deu persones.

Tots els positius són asimptomàtics excepte un dels temporers –el primer que es va contagiar–que està ingressat a l'hospital de Figueres i es troba en estat lleu. De moment, Salut informa que el brot està controlat i contingut i els afectats estan fent l'aïllament corresponent al domicili que comparteixen. Malgrat que se'ls ha ofert el dispositiu habilitat per realitzar el confinament dels casos positius entre temporers, el grup s'ha estimat més fer l'aïllament a l'habitatge que comparteixen, motiu pel qual des del CAP l'Escala s'està fent un control de la seva situació clínica i membres de la Creu Roja els fan un seguiment diari des de la vessant més social.

De fet, amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus entre els treballadors del camp dels municipis compresos a l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala –gestionada per la Fundació Salut Empordà–, el dispensari de Sant Pere Pescador, l'Ajuntament del municipi i l'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han posat en marxa diverses accions des de mitjans d'agost. D'aquesta manera es busca fer pedagogia, prevenir el contagi de la COVID-19 entre aquestes persones i promoure les mesures d'higiene i seguretat en el moment en què acaben la jornada laboral. Cal tenir en compte que l'ABS l'Escala inclou poblacions que tradicionalment tenen explotacions agrícoles –poma, vinya i oliva– i entre dels seus habitants n'hi ha molts que es guanyen la vida al camp.

Aquest diari es va intentar posar en contacte amb l'alcalde de Sant Pere Pescador, sense èxit.

Situació a Girona i Salt

Ahir Salut Pública va actualitzar els resultats de les proves PCR fetes al cribratge de Girona a finals de la setmana passada. Del total de 3.094 tests realitzats, 187 han donat positiu, tot i que encara no s'ha tancat la dada definitiva. De moment, representa un 6,2% del total, una taxa superior a la mitjana de Catalunya. De les 67.487 poves que s'han fet fins ara en diversos cribratges massius, un 2,3% han sortit positives. També cal destacar que a Girona es van fer més proves de les previstes i del total que Salut sol fer a barris i municipis catalans.

Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, va afegir que entre un 18 i un 20% dels contactes estrets han donat positiu a Girona i Salt. També va remarcar que el risc de rebrot a la capital del Gironès és molt alt per «la suma dels casos del cribratge». Malgrat tot va dir que «el fet d'haver detectat asimptomàtics i contactes estrets juntament amb les restriccions que s'han aplicat, permetrà que la situació millori aviat».

El risc de rebrot a la ciutat de Girona va pujant i ja és de 742,88, molt per sobre del de la setmana del 31 d'agost, que va ser de 272,99. La velocitat de propagació del virus segueix a l'alça i està en 1,96, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 259,84 per cada 100.000 habitants. Ahir es van afegir set casos nous. A Salt, el risc de rebrot baixa 21 punts i se situa en 441,4. La velocitat de propagació del virus baixa també i està en 0,67. Ahir es van afegir disset casos nous.

