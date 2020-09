Busquen noves restes arqueològiques a l'entorn de la Basílica de Castelló

L'entorn de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries és l'escenari de noves excavacios arqueològiques. Les prospeccions s'estan duent a terme a la zona del carrer Carbonar, a la vessant sud de l'església, emmarcades en el projecte quadriennal de recerca arqueològica 2018-2021.

L'espai que s'està excavant és arran de l'església i s'esperen localitzar restes relacionades amb la fase romànica de l'edifici, molt probablement del cementiri que es va establir a l'espai de la sagrera entre els segles XI i XII. Amb aquesta recerca es tancaria la seqüència de les fases d'ocupació de l'espai més immediat als temples, a l'espera de poder actuar, en un futur, a l'interior de l'església.

Se sap, tal com va demostrar la prospecció amb georadar feta l'any 2007, que en els seus fonaments es troben les restes de les esglésies preromànica i romànica. El projecte està dirigit per l'arqueòloga està dirigit per l'arqueòloga Anna Maria Puig Griessenberger. Amb aquesta ja serà la cinquena intervenció impulsada per l'Ajuntament. Els primers treballs, portats a terme els anys 2006, 2017, 2018 i 2019, van posar en evidència la importància arqueològica d'aquest espai i de la necròpolis medieval.