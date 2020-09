Figueres dona llum verda a la instal·lació de càmeres sota la Rambla

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat definitivament el projecte per a l'ampliació de les càmeres de videovigilància a la zona centre i sota la Rambla. S'instal·laran un total de 8 càmeres més: dues al subsòl de la Rambla, carrer Girona, plaça de l'Ajuntament, carrer Peralada, carrer Besalú i carrer Sant Pere. El pressupost per a l'execució és de 67.269 euros.

Tal com ja va avançar aquest diari el passat més de juliol, aquestes càmeres se sumen a les 25 que hi ha instal·lades actualment a la via pública de Figueres, de les quals 6 són de control de trànsit i 19 de seguretat ciutadana.

Amb l'aprovació definitiva ja feta, el projecte ara s'haurà de licitar i adjudicar. Un dels punts on s'instal·laran les càmeres és al subsol de la riera Galligans, que transcorre coberta per la ciutat. Són dos quilòmetres de túnels subterranis, des de l'estació del TAV fins la sortida a lacarretera N-260. La Guàrdia Urbana s'encarrega periòdicament de patrullar i controlar les galeries, que el regidor de Seguretat de l'anterior govern, Quim Felip, ja va manifestar que era una zona sensible.



Robatoris en comerços

La instal·lació de càmeres en carrers comercials del Rovell de l'Ou es va prendre després que es produïssin diversos robatoris en establiments. El desplegament de la videovigilància a Figueres va començar amb el sector oest i progressivament s'ha estès arreu.