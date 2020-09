Figueres licita per 5,8 milions d'euros les obres del nou pavelló esportiu

L'Ajuntament de Figueres ha tret a concurs públic les obres per la construcció del nou pavelló esportiu amb un pressupost de 5,8 milions d'euros. El reclamat equipament ocuparà un solar al sector de l'Olivar Gran i es preveu que els treballs s'allarguin durant un any i quatre mesos.

El pavelló triplesportiu ha d'acabar amb els problemes d'espai que pateixen els clubs de la ciutat i amb la saturació dels dos pavellons actuals, el Roser Llop i Rafa Mora. Fa anys que els clubs pateixen el dèficit d'instal·lacions esportives de Figueres i que obliga algunes entitats a marxar a entrenar al pavelló de Biure, amb qui l'Ajuntament figuerenc té un contracte d'arrendament.

El nou equipament tindrà una superfície de 5.000 m2 i 3 pistes amb una capacitat de 4.000 persones i 300 espectadors a les grades. Les tres pistes tindran una mida de 32x55 m cadascuna amb cortina separadora, en un escenari d'ús simultani. Forgas Arquitectes han estat els encarregats de redactar el projecte constructiu després de resultar guanyadors en el concurs públic d'idees que es va convocar per escollir el projecte.

En el pressupost d'enguany hi ha una partida d'1,5 milions d'euros previstos per la construcció del nou pavelló i hi ha contemplades plurianualitats fins al 2022 per tal de finançar l'elevat cost de les obres, que es preveuen adjudicar a la baixa.

L'anterior govern havia anunciat que el tercer pavelló seria una realitat aquest any 2020, quan Figueres preveia inaugurar-lo amb el títol de Ciutat del Bàsquet Català. Finalment, l'endarreriment dels tràmits va obligar a cedir el títol anual a Balaguer, a l'espera que Figueres finalitzés el nou pavelló per poder acollir les competicions de bàsquet previstes.

Un dels aspectes que ha tingut enrocada la construcció de l'equipament és que el projecte obligava a tirar endavant el Pla Parcial urbanístic a la zona de l'Olivar que preveu més de mig miler d'habitatges nous i l'obertura de vials per connectar la ciutat amb el pavelló, un projecte que va quedar aturat el 2007. Els dubtes dels propietaris suposaven un escull per a l'edificació del pavelló, ja que els treballs previs en les línies elèctriques obligaven a ocupar de forma anticipada els terrenys.

Finalment, l'Ajuntament va trobar una solució tècnica per desvincular els dos projectes i traslladar una de les torres elèctriques en un altre emplaçament.

Treballs previs

Els treballs per a la construcció del reclamat tercer pavelló van començar amb l'arranjament del solar on s'instal·larà l'equipament a mitjans d'abril del 2019, poc abans de les eleccions municipals. Les obres van costar 430.000 euros i van consistir a modificar la línia elèctrica i la dotació de serveis com el sanejament d'aigua. L'ambiciós projecte permetrà obrir una nova zona esportiva al sud de la ciutat, on també es preveu fer-hi la segona piscina coberta i unes pistes d'atletisme.