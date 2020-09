La Festa de la Sal de l'Escala inicia els tràmits i s'encamina cap a la Unesco

La Festa de la Sal de l'Escala és més a prop de ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la Unesco. Aquest estiu s'ha acabat la redacció del dossier, d'unes 50 pàgines, que l'Ajuntament entregarà a la Generalitat i amb què s'iniciaran els tràmits per presentar la candidatura, que haurà de ser validada abans pel Ministeri de Cutura i després passar a la seu de la Unesco a París. La Festa de la Sal va néixer el 1997 per recuperar la memòria dels mariners i durant un cap de setmana a l'any l'Escala reviu el dia a dia de fa més de cent anys amb barques de pesca a la platja, antics oficis mariners, pescadors cuinant i balls i cançons tradicionals.

Aquest passat mes de gener l'Ajuntament ja va presentar un esborrany a la Generalitat del dossier definitiu on s'explica l'origen i el valor de la festa amb què es recuperen les tradicions marineres al voltant de l'antic port pesquer i l'Alfolí de la Sal. Ahir en el marc del segon cap de setmana de la Festa de la Sal del 2020, es va presentar en una conferència a càrrec de Jaume Badias, tècnic en Patrimoni, i Lurdes Boix, directora del Museu de l'Escala, el document que s'enviarà properament al Departament de Cultura amb les correccions que hi va fer la Generalitat. La candidatura de la Festa de la Sal es presentarà en la categoria de «Bones Pràctiques».

Boix admet que és «difícil» aconseguir la catalogació de la Unesco, perquè es dona prioritat els Estats amb pocs elements catalogats, «i Espanya en té molts». A més, constata que hi ha «molta competència». Però tot i això, la directora de l'Alfolí de la Sal creu que la Festa té tots els elements necessaris per aconseguir el títol.

El dossier recull informació sobre l'origen de la festa, en què consisteix i com ha evolucionat, amb l'epicentre posat en la recuperació i la transmissió del patrimoni immaterial a través d'entitats locals i els veïns de l'Escala. I és que la Unesco «mai protegirà res que la comunitat no vulgui salvar». És aquest un dels motius pels quals el mes de març del 2019 el ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat demanar que la Festa de la Sal esdevingui patrimoni immaterial.

«Valoren molt que s'involucri la gent del poble i que s'hi senti identificada», afegeix el regidor de Patrimoni Històric i Cultural de l'Ajuntament de l'Escala , Martí Guinart, qui recorda que els tràmits són lents i que pot passar un any fins que el Govern estatal emeti el seu veredicte.

Tant Guinart com Boix consideren que la festa encaixa en tot el que la Unesco demana i que, per tant, poden aconseguir el reconeixement.

Quatre eixos

La directora del Museu de l'Anxova i la Sal constata que la festa s'articula en quatre vessants. La primera són els antics oficis mariners que es recreen i que deriven en tallers, com el de restauració de barques que celebra avui la segona edició. Un segon element són les cançons tradicionals que s'han recuperat i que transmet el Cor Indika, així com les danses ancestrals, com el ball del drac. En aquests dos casos les escoles s'han implicat en la festa i ensenyen als alumnes les danses i cançons dels antics mariners de l'Escala. El dossier que presentaran també inclou un annex on s'incorporen les unitats didàctiques de les escoles en les quals s'ensenyen precisament els elements del passat pesquer que la Festa de la Sal promou. El quart i últim element és la cuina dels pescadors, que mantenen la manera tradicional de fer dels mariners.

La Festa de la Sal ha rebut suports de la xarxa de Museus Marítims de la Mediterrània i va ser reconeguda el 2015 per la Generalitat com a Patrimoni Festiu de Catalunya. Hi participen uns 300 escalents i reuneix fins a 10.000 persones de públic.

Paral·lelament, l'Ajuntament vol demanar a la Generalitat que declari Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) el conjunt de Patrimoni Marítim, Pesquer i Salador de l'Escala. Tot plegat busca mantenir les tradicions marineres i garantir-ne la conservació.