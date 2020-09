Figueres sanciona 683 veïns per no portar mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres ja ha posat 683 denúncies a persones que no portaven mascareta a la via pública des de finals de juliol. La Generalitat va acordar a mig estiu que el seu ús al carrer fos obligatori per evitar el risc de contagis. Les multes per no portar-la poden arribar als 150 euros. D'altra banda, el cos municipal també ha intensificat els controls a les terrasses, bars i restaurants de la ciutat per garantir que es compleixen les mesures de seguretat sanitària. L'ús de mascaretes és obligatori en tots els espais públics exteriors i interiors de Catalunya per a totes les persones majors de sis anys, fins i tot en el cas que es puguin garantir els dos metres de distància de seguretat per evitar contagis de la pandèmia de coronavirus.