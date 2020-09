Les interioritats de la casa natal de Dalí

La casa natal de Salvador Dalí, al carrer Monturiol de Figueres, ja pren forma. Fa un any que està en obres, des que es va adjudicar la primera fase a la constructora Arcadi Pla per un valor d'1,02 milions d'euros. Els treballs avancen «a bon ritme» segons l'alcaldessa Agnès Lladó, però la troballa inesperada d'algunes traces de la pintura original del segle XIX podria afectar en els terminis. Les obres, un cop acabades, permetran fer visitable la casa on Salvador Dalí va viure fins als vuit anys i que l'Ajuntament de Figueres va comprar en fa 25.

Els treballs han consistit a reforçar l'estructura de l'edifici, reconstruir-ne la coberta i rehabilitar la planta baixa i l'entresòl, on va néixer el pintor. «L'edifici s'ha hagut d'adaptar perquè sigui apte per a l'ús públic», remarca l'arquitecte municipal, Joan Falgueras. L'immoble data del 1898 i estava pensat per a habitatges familiars, per la qual cosa les obres han tingut la complexitat d'adaptar-lo per a rebre més públic del previst.

Però una troballa inesperada podria endarrerir lleugerament els treballs, segons ha explicat Agnès Lladó. Els tècnics han identificat traces a les parets de la pintura original de l'immoble, que es conservaran donada la seva rellevància. «Hem de veure el cost que això pot tenir i com es pot endarrerir la primera fase, però esperem poder complir amb els terminis», diu l'alcaldessa. La segona fase estava previst que comencés el proper 2021 i Lladó dubte que l'espai es pugui obrir al públic en aquest impàs tal com s'havia previst anteriorment.

Fins ara s'han extret els falsos sostres i les llambordes hidràuliques, que es conservaran, per reforçar el paviment; s'han fet les obertures per al muntacàrregues, els ascensors i les escales d'emergència i s'ha actuat en els fonaments per enfortir-los. A més, també s'han recuperat les obertures originals i s'han apuntalat i consolidat els murs interiors i del passatge que connectarà el carrer Monturiol amb el carrer Caamaño i que serà de lliure accés. Aquí hi havia el cablejat d'un antic transformador elèctric del soterrani que els tècnics d'Endesa van haver de retirar.

Efectes de la covid

Els treballs avancen a bon ritme. Van estar aturats dues setmanes durant l'estat d'alarma i la covid fa que avancin més lentament. S'han de fer grups de treball i evitar que els subcontractistes coincideixin amb la resta d'operaris, tot i que van estar dues setmanes aturats per la pandèmia, i s'han hagut d'adaptar a les mesures de seguretat i aforament. Resta pendent la restauració del paviment de mosaic de la casa natal, la impermeabilització de les cobertes (a la terrassa és enjardinada) i l'actuació en el passatge que connectarà els dos carrers.

Un cop enllestits, es podrà iniciar la segona fase amb un cost d'1,3 milions d'euros, pel qual l'Ajuntament té una subvenció del fons Feder. Lladó ressalta que és un projecte ambiciós i recorda que paral·lelament s'està redactant el projecte museològic amb un comitè d'experts que serà el que determinarà el contingut expositiu de la casa i que permetrà connectar amb el triangle dalinià.