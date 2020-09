Llançà aprofundeix en els beneficis del mar sobre la salut humana

L'entitat de Llançà Som Mar va donar ahir el tret de sortida a les jornades de Salut Integral i Mar amb tres taules rodones amb la participació d'experts per aprofundir en la relació que la societat manté amb l'ecosistema marí. Salut, turisme i protecció del litoral van ser els tres eixos sobre els quals va girar la jornada.

En el conjunt de les intervencions els experts van demanar més implicació per part de les administracions amb la protecció del medi marí, així com una major inversió en la prevenció de malalties abans que apareguin.

Investigadors com Josep Lloret evidenciava que la regulació de les activitats marines en reserves com la del cap de Creus «no acaba de funcionar», ja que en les darreres setmanes el mar s'ha omplert d'embarcacions recreatives, un excés que no encaixa amb protecció del parc natural.



Vida saludable

Per la seva banda, les jornades tambe han evidenciat l'oportunitat per fomentar una vida saludable. Ho ha recalcalt la biòloga Puri Canals, Creu de Sant Jordi 2020. «Si contaminem el mar ens estem tirant pedres sobre la nostra teulada i cal una presa de consciència», ha reclamat. A més, ha lamentat que el Departament de Cultura destina només el 4% del pressupost en la prevenció de malalties.

En les jornades hi han participat nombrosos experts en el sector com Josep Maria Mallarach, Sandra Carrera, Deli Saavedra o Irene Álvarez de Quevedo.

La programació segueix avui amb diverses activitats com ioga, taller de mindfulness en família o snorkel, entre d'altres, i compta amb el suport de l'Ajuntament de Llançà.