García de Pou culmina la inversió de 30 milions en magatzems i maquinària

Fins al març del 2020 l'empresa García de Pou duia una velocitat de creuer. Segons el balanç del 2019, aquesta companyia situada a Ordis i dedicada al subministrament de material no comestible per a empreses i restaurants va facturar 71,4 milions d'euros, una xifra rècord que suposa un creixement del 12% respecte a l'any anterior. L'empresa va decidir apuntalar aquesta puixança destinant 30 milions d'euros en magatzems i maquinària, una inversió que preveu culminar aquest any.

Aquesta facturació rècord de més de 70 milions d'euros ja estava prevista pels responsables de l'empresa. Segons va informar el diari Expansión, la bona marxa del negoci els ha permès obtenir una rendibilitat superior al 10% i obtenir un benefici net de prop de 7,4 milions d'euros, un 2,7% més que el del 2018.

Un dels factors que explique el creixement dels últims anys té a veure amb la normativa europea que limita l'ús del plàstic d'un sol ús en comerços, restaurants i bars. García de Pou s'ha aprofitat d'aquesta circumstància apostant pels envasos de cartró i paper, un mercat a l'alça darrerament. L'empresa disposa d'una gamma variada d'aquest tipus de productes, entre els quals hi ha els de la línia ecològica «Feel Green»: caixes per a hamburgueses, pales per a pizza i altres recipients d'un sol ús.

Però la crisi de la covid-19 ha suposat un fre al seu creixement. Una de la clientela principal de l'empresa gironina com són els bars, restaurants i hotels (el canal Horeca) ha estat un dels més colpejats per la pandèmia, i de retruc ha tingut un efecte negatiu a la subministradora. L'empresa n'és més que conscient i ja ha fet unes previsions a la baixa de cara a l'any vinent. Des de principi d'any ja han perdut un 22% del volum de negoci, i el 10% el mes passat. El gerent de la companyia explica al rotatiu econòmic que «en tres mesos quasi no vam facturar res», i que l'empresa es va veure obligada a aplicar un ERTO (ja finalitzat) als seus treballadors. Les exportacions, que suposen gairebé el 50% de la seva facturació, han esmorteït la patacada però tampoc s'han escapat de la situació de crisi en àmbit global. Les vendes al seu mercat principal, França, han caigut un 10% per la pandèmia.



Empresa centenària

García de Pou va ser fundada l'any 1884 per Luis García, primer cap de l'estació de Figueres, i la seva esposa Francesca de Pou. Plegats van iniciar un taller de bosses de paper que, amb el temps, va derivar en una impremta tradicional. Als anys seixanta l'empresa va començar a especialitzar-se en el material d'hostaleria traslladant la seva activitat, el 1974, a Vila-sacra.

El seu creixement continuat va fer necessària una ampliació de la factoria que va acabar implantant-se a Ordis, on és des de 2002. García de Pou té uns 350 empleats. L'any 2018 va facturar 63 milions d'euros. Exporta el 40% de la seva producció a nombrosos països de tot el món, i subministra material a grans empress com NH, Melià o Lufthansa.