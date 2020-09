Comença el judici contra l'acusat d'estrangular un home de 82 anys a Sant Pere Pescador

El judici contra l'acusat d'estrangular un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017 ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Girona amb la tria del jurat popular. És el primer judici amb jurat popular que es fa a l'Audiència amb mesures contra la propagació de la covid-19. El cas havia d'arribar a judici a finals de març però es va haver de suspendre pel coronavirus. Inicialment, el fiscal demana 29 anys de presó per un delicte d'assassinat i un delicte de robatori amb violència d'ús de vehicle a motor. La defensa sol·licita 7 anys i mig de presó per homicidi. L'any passat, l'acusat va enviar una carta al fiscal on reconeixia els fets i demanava perdó a la família de la víctima.