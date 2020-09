Estiu de caiguda lliure de l'ocupació dels establiments hotelers i càmpings a Roses

Encara que el bon temps dels caps de setmana de setembre ha fet que a Roses s'hi hagin vist visitants, la realitat és que aquesta població costanera ha rebut un cop fort aquest estiu.

L'ocupació en els establiments hotelers de la vila ha caigut un 40% respecte a les dades de l'any passat. Enguany no s'han obert tots els hotels, un exemple són els de la cadena Prestige, fet que ha provocat un descens de la disponibilitat d'habitacions, situant-se en un 73,35% de les totals. Amb aquestes dades, l'ocupació turística d'aquest estiu en hotels a Roses ha sigut del 50,72% i en càmpings de la població del 29,1%.

L'estiu passat, amb el 100% d'habitacions disponibles, l'ocupació va ser del 90,09% i el 78,95% d'hotels i càmpings, respectivament.

Unes dades que, per a l'alcaldessa, Montse Mindan, «ratifiquen el que han dit els empresaris». La setmana passada, Jordi Cusí, dels hotels Risech i Rambla Mar, explicava que el mes d'agost l'ocupació s'ha situat entre el 50 i 60%, i Joaquim Garcia, del càmping Jonca Mar, qualificava la temporada com a «horrorosa», amb unes dades que s'han mogut al voltant del 20% d'ocupació durant el mes d'agost.

Mindan reconeix que «ha sigut un estiu d'ocupació molt baixa» i que «alguns establiments ja han tancat, i altres no crec que aguantin fins al mes d'octubre». La problemàtica, però, és que «les contractacions de personal als hotels han sigut per pocs mesos. Ara dependrà del temps que l'Estat allargui la possibilitat de cobrar els ERTO».



Menys consultes

L'Oficina de Turisme també ha notat una àmplia davallada de les demandes d'informació dels turistes i visitants. De les 21.509 consultes fetes l'estiu de l'any 2019, el nombre ha baixat un 62%, situant-se a les 8.126. Mentre que l'any passat predominaven les consultes d'informació de turistes francesos (63%) i els nacionals només arribaven al 25% (catalans, 14%, i resta de l'estat, 12%), aquest estiu un 54% han sigut de turisme nacional (un 46% han sigut de catalans i 8% de la resta de l'estat espanyol), i un 42% de francesos.

Per a Mindan, les dades «són molt clarificadores» i que avalen les campanyes de promoció turístiques dirigides al turista nacional. L'alcaldessa ha insistit en reiterades ocasions en la necessitat de desestacionalitzar el turisme. Ara, però, aquesta voluntat ha quedat aparcada. «No hi ha cap activitat forta per a la tardor, hem anul·lat el Carnaval i a la Ruta de les Tapes s'ha arribat a un consens amb els restauradors perquè no podíem preveure l'aforament dels locals. Hem passat una primavera anul·lada, un estiu que alguns han pogut salvar els mobles, i tindrem una tardor que intentarem tirar endavant tot allò que puguem».

Un panorama complicat i que «igual que el mes de març, estem gestionant la incertesa, ningú pot augurar què podrem fer i què no».

Segons Mindan, «la base turística del nostre municipi és forta i cal conservar-la, és un turisme de platja, cultural i d'activitats», i per això darrerament «hem diversificat els productes turístics i els oferim pràcticament tots». Això, però, no evita que quan hi ha un problema amb el turisme, «l'economia local pateixi».

Més enllà que la pandèmia hagi posat sobre la taula el debat en relació amb el plantejament general del turisme, a Roses «hem d'entendre que cal buscar altres oportunitats i diversificar l'economia local». L'alcaldessa recorda que «ja fa temps que estem dient que cal buscar alternatives», encara que «hem de continuar creient en el turisme, perquè és una de les fortaleses de Roses».