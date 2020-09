Forta tempesta amb calamarsa a l'Alt Empordà

Una forta tempesta va descarregar amb intensitat ahir a la tarda en diversos punts de l'Alt Empordà. Les precipitacions van anar acompanyades de calamarsa en municipis com Llers, on van tenyir de blanc alguns camps i carreteres. A l'observatori meteorològic de Cabanes es van registrar 36 l/m2 mentre que a Boadella hi van descarregar 50 litres i a Terrades 29. Protecció Civil va activar fase de prealerta l'avís per als forts ruixats que s'esperaven a la comarca.





Al final @TomasMolinaB el pitjor no ha estar la pedra... si l'aigua que l'acompanyava... sort que ha estat rapid... pic.twitter.com/Jju9LYfbXs — Joan Maranges ?? (@jmaranges) September 22, 2020

A Figueres la tempesta també va descarregar amb força i en alguns punts complicant la circulació per l'acumulació d'aigua.