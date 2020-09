El fugitiu acusat d'assassinat per estrangular una ancià a Sant Pere reconeix els fets

L'acusat d'estrangular un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017 va reconèixer els fets en el judici que va començar ahir a l'Audiència de Girona. Davant dels membres del jurat popular, va respondre les preguntes del fiscal i va assegurar que no recorda com ni per què el va asfixiar però sí que ha concretat que va fugir amb el cotxe de la víctima quan va ser «conscient» del que havia fet. El vehicle el va abandonar en una àrea de servei de França i el setembre del mateix any el van detenir a Itàlia. El fiscal sol·licita inicialment 29 anys de presó, l'acusació particular, 30 i la defensa, 7 i mig.

Després de la tria dels membres del jurat que s'encarregaran d'emetre veredicte sobre el cas, el judici va començar amb les al·legacions prèvies i la declaració de l'acusat. El processat, Manuel R. O., va reconèixer els fets. Responent a les preguntes del fiscal Víctor Pillado, va admetre que cap a dos quarts de dotze del migdia va escanyar la víctima fins a causar-li la mort, tot i que va assegurar que no recorda com ho va fer ni per què.

«Sincerament, no me'n recordo exactament», va dir. Segons va declarar, tan bon punt va ser «conscient» del que havia fet, va cobrir el cos de la víctima perquè «li va fer pena» i va buscar la manera de fugir: «Jo ja estava fugint de la presó de Castelló, em vaig espantar, vaig veure davant meu un cotxe amb les claus i el vaig agafar».

Segons l'acusat, no sabia que es tractava, precisament, del vehicle de la víctima. El va agafar i va conduir fins a França. Segons la investigació, el vehicle el va abandonar el mateix dia en una àrea de servei.

Cap a dos quarts de deu de la nit del 10 de juny del 2017 una veïna va trobar el cos sense vida de la víctima al costat d'un aparcament i va avisar els serveis d'emergències. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort i identificar i detenir l'autor. Dues empremtes dactilars van portar els Mossos d'Esquadra cap a l'acusat.

Davant les sospites que el suposat assassí hagués fugit del país, el Jutjat d'instrucció 5 de Figueres va dictar una ordre europea de detenció i entrega, que va acabar donant fruits. El 19 de setembre del 2017 el van detenir a Itàlia i el van extradir al país.

Inicialment, el fiscal l'acusa d'un delicte d'assassinat i un delicte de robatori amb violència d'ús de vehicle a motor i demana 29 anys de presó. La víctima tenia tres fills. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia vol que el processat els indemnitzi amb un total de 90.000 euros. L'acusació particular, en nom de la família de la víctima, sol·licita una condemna de 30 anys.La defensa demana inicialment una condemna de 7 anys i mig de presó per homicidi.