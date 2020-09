Queixes per la presència de porcs morts a Cabanes

Les explotacions ramaderes del país disposen d'un contenidor verd per a dipositar els cadàvers dels animals que hagin mort dins de les seves instal·lacions. En alguns indrets, aquest fet ha generat problemes de mala imatge i risc ambiental quan el receptacle està situat massa a prop d'un camí o carretera de pas, ja que per normatives de bioseguretat no poden estar ubicats dins del recinte perimetral de la granja.

Aquest és el cas d'una granja de porcs situada entre Hostalets de Llers i Cabanes que ha motivat les queixes dels usuaris de la carretera. El seu propietari ha estat advertit en diverses ocasions que havia d'impedir que els animals morts fossin visibles o sobresortissin del contenidor. «El servei de recollida de cadàvers no pot entrar dins de les granges per aquesta regulació de bioseguretat, però es demana als ramaders que tinguin els contenidors en llocs ben habilitats i que no puguin generar molèsties ni riscos ambientals», explica el Cap de l'Oficina Comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Vergés.

Aquesta granja ja havia rebut diversos advertiments del DARP, tant dels Agents Rurals com dels Veterinaris de l'Oficina Comarcal. L'explotació té el problema afegit que entre la granja i la carretera hi ha la canal dels regants, però hi ha un camp lateral que podria ser la solució. Divendres, Vergés va tornar a parlar amb els seus responsables i aquest dilluns va visitar l'explotació. «S'han compromès a solucionar el tema», ha afirmat. Els gestors han tapat provisionalment el contenidor a l'espera de fer les millores necessàries.