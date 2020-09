Figueres xifra en 144 milions d'euros el cost de posar al dia la ciutat fins el 2040

L'Ajuntament de Figueres ha presentat avui un diagnòstic sobre les necessitats d'inversió per posar el dia a la ciutat durant els propers 20 anys. Es tracta d'inversions a curt, mitjà i llarg termini agrupades en millores en equipaments municipals, millora dels espais públics, en l'enllumenat, la mobilitat o pavimentació, entre d'altres. Les actuacions contemplades entre el període 2020 i 2040 tenen un cost de 144.336.252 euros, dels quals 10.821.653 ja estan en execució o aprovats en els pressupostos, com és el cas del Centre Ferran Sunyer o la Casa Natal de Dalí.

La diagnosi ha estat elaborada pels serveis tècnics municipals.

Per l'alcaldessa, Agnès Lladó és un informe importat per poder "posar ordre" a la ciutat, que permet conèixer "on som i cap a on hem d'anar". "La diagnosi vol posar "llum i taquígrafs a la situació de la ciutat i cap a on ens hem de dirigir", ha subratllat. Per al vicealcalde, Pere Casellas, és un "full de ruta" que ha de servir per marcar les prioritats tant en l'actual govern com en els futurs.

El document preveu inversions en quatre grans àrees: sistemes generals, espai púlbic, equipaments municipals i serveis. En l'apartat de sistemes generals s'inclou millorar el sistema viari per completar l'anella de rondes especialment amb el tram de Ronda Nord entre Carretera de Llançà i Avinguda Salvador Dalí i el tram ronda Oest i Olivar Gran. També es preveuen actuacions en infraestructures hidràuliques per millorar el drenatge i el risc d'inundació, la millora del sistema de parcs territorials, actuacions a la porta de Ponent a l'estació del TAV i la reurbanització del Culubret i la millora integral de l'estació de tren convencional.

En relació a l'espai públic, s'inclou fer els carrers accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, un pla d'asfaltat, les vies ciclistes i l'adequació d'espais buits o en desús. No s'han comptabilitzat ni la plaça de Braus, en considerar que no és prioritari ni hi ha un projecte clar; ni la casa Nouvilas, que està a la venda.

Les actuacions en equipaments municipals inclouen edificis educatius, socio-culturals, esportius i administratius. Algunes de les actuacions com l'escola Carme Guasch, el centre Ferran Sunyer o el tercer pavelló ja estan en tramitació, però també es contempla l'adequació d'edificis a la normativa, la segona biblioteca, el Teatre Jardí o el centre recreatiu de Vilatenim, entre d'altres.

Per últim, també s'ha d'actuar en els serveis de clavegueram i enllumenat públic, així com fer una nova connexió amb la canonada que transporta l'aigua des del pantà de Darnius-Boadella. "S'ha d'actuar també en les coses que no es veuen", remarcava el vicealcalde Pere Casellas. "Són inversions crucials perquè faran que a Figueres s'hi visqui millor", ha destacat.