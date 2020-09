L'acusat del crim de Sant Pere Pescador, culpable d'assassinat i robatori violent

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat i robatori amb violència d'ús de vehicle Manuel Rodríguez Origain, l'acusat d'estrangular fins a la mort un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017. El veredicte, que ha estat per unanimitat, considera provat que el processat va atacar la víctima per sorpresa i sense que tingués cap possibilitat de defensar-se. Després de la lectura del veredicte, el fiscal, l'acusació particular en nom de la família de la víctima i la defensa han mantingut la petició de 17 anys de presó. El judici, que va començar dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.