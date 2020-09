Queixes pels porcs morts a l'exterior d'una granja

La presència de porcs morts a l'exterior d'una granja entre Hostalets de Llers i Cabanes ha generat queixes i molèsties als veïns. El seu propietari ha estat advertit en diverses ocasions que havia d'impedir que els animals morts fossin visibles o sobresortissin del contenidor, segons ha informat el setmanari Empordà. Els gestors han cobert temporalment el contenidor a l'espera d'una solució.

Les explotacions disposen d'un contenidor verd per a dipositar els cadàvers. Poden generar mala imatge i risc ambiental quan està massa a prop d'un camí de pas, ja que per normatives de bioseguretat no poden estar dins la granja. «El servei de recollida de cadàvers no pot entrar dins de les granges per aquesta regulació de bioseguretat, però es demana als ramaders que tinguin els contenidors en llocs ben habilitats i que no puguin generar molèsties ni riscos ambientals», explica el cap de l'Oficina Comarcal d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jordi Vergés. Els gestors estan buscant solucions.