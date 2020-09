Totes les parts demanen ara 17 anys de presó per l'assassí de Sant Pere Pescador

El fiscal, l'acusació particular i la defensa demanen ara 17 anys de presó per a l'acusat d'assassinar un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017 i robar-li el cotxe. L'autor confés del crim s'enfrontava inicialment a 29 anys de presó però, com que va reconèixer els fets, el fiscal ha rebaixat la condemna que sol·licitava i tant l'advocada de la família de la víctima com la defensa del processat s'hi han adherit. L'acusat ha utilitzat l'últim torn de paraula per demanar perdó a la família de la víctima: "No em sento persona, vaig actuar com un animal en aquell moment". Al migdia han fet entrega de l'objecte del veredicte al jurat popular abans de retirar-se a deliberar.

"Reconec que és un delicte molt greu, no em sento persona, crec que vaig ser un animal en aquell moment i sé que no puc canviar el dolor que ha patit aquesta família", ha afirmat l'acusat al darrer torn de paraula. Per això, el processat diu que "accepta" que l'Audiència de Girona li acabi imposant 17 anys de presó, tal com sol·liciten ara fiscal, acusació particular i defensa. "Només demano perdó i vull dir que el penediment el porto veritablement dins meu", ha afegit.

L'última paraula de l'acusat ha posat punt final a les sessions del judici i s'ha fet just abans que el magistrat president entregués l'objecte del veredicte als membres del jurat popular, que es retiraran a deliberar.



Atac per l'esquena

Aquest matí, en la darrera sessió del judici, ha declarat la forense que va fer l'autòpsia a la víctima. Segons ha concretat, el veí de Figueres de 82 anys no va tenir cap possibilitat de repel·lir l'atac i el cos no presentava cap signe de defensa. Per això, l'autòpsia va concloure que les ferides de la víctima són compatibles amb que l'agressor l'ataqués per l'esquena i l'estrangulés amb molta força, probablement amb l'avantbraç. L'agressió li va fracturar la laringe a la víctima, que va morir d'asfíxia.

Després de la pericial forense, el fiscal, l'acusació particular i la defensa han modificat els escrits de conclusions provisionals. Ara, el fiscal Víctor Pillado sol·licita 15 anys de presó per assassinat i 2 anys de presó per robatori amb violència d'ús de vehicle. Una petició a la qual s'ha adherit l'advocada de la família de la víctima i la defensa, encapçalada pel lletrat Toni Quera.

Segons ha explicat Pillado al seu informe, tant les proves com el reconeixement de l'acusat permeten concloure que "no hi ha cap dubte" que el processat es va trobar amb la víctima a l'aparcament de Sant Pere Pescador i, entre les onze i dos quarts de dotze del matí, el va estrangular fins a causar-li la mort. El fiscal sosté que les proves apunten que ho va fer amb l'objectiu de robar-li el cotxe per fugir a França.

"Un assassinat sempre deixa certs dubtes que no es resolen. En aquest cas hi havia només dues persones, la víctima que no ens pot explicar què va passar i l'acusat, que diu que no ho recorda", ha puntualitzat el fiscal. Tot i això, remarca que la motivació del crim no té transcendència jurídica perquè el processat sí que recorda que va matar la víctima i que, quan va ser "conscient" del que havia fet, va fugir amb el seu cotxe.

L'advocat de la defensa, Toni Quera, ha recordat als membres del jurat que l'any passat l'acusat va enviar una carta adreçada al fiscal on reconeixia els fets i demanava perdó a la família. Per aquest motiu, exposa que el processat ha decidit assumir les conseqüències dels seus actes i mostrar un "penediment sincer".

Després d'entregar l'objecte del veredicte, el jurat popular es retira a deliberar fins a arribar a una conclusió. En aquest cas, totes les parts assumeixen que es tracta d'un assassinat –perquè la víctima no es va poder defensar i per la desproporcionalitat per la diferència d'edat amb l'acusat- i un robatori amb violència d'ús de vehicle.