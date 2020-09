Detenen tres persones per guardar 12 kg de marihuana en una maleta a Llançà

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes que transportaven 12 kg en paquets de plàstic dins d'una maleta a Llançà (Alt Empordà). Els detinguts tenen 41, 53 i 34 anys i són de nacionalitat xipriota, holandesa i dominicana, tot i que no tenen un domicili conegut.

Una patrulla de paisà va veure'ls aquest dimarts a les cinc de la tarda sortir de Figueres en dos cotxes molt a prop l'un de l'altre i anaven cap a la N-260 en direcció Llançà. Els agents van avisar una patrulla que estava fent un control a l'entrada del municipi i quan els dos vehicles sospitosos van arribar-hi, la policia els va aturar. En un vehicle hi anaven dues persones i en l'altre una de sola.

En l'escorcoll dels dos cotxes van veure que un dels vehicles tenia una maleta amb 22 paquets de plàstic precintats i a l'interior hi havia els 12 kg de marihuana. També van trobar que portaven 5.580 euros en bitllets fraccionats. Per aquest motiu, els agents els van detenir com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i també per tràfic de drogues.

Els tres homes -un d'ells tenia antecedents- han passat aquest dijous al matí a disposició judicial.