Guanyem Figueres es desmarca de les polítiques de seguretat del govern

Guanyem Figueres s'ha desmarcat de les polítiques de seguretat dels seus socis de govern i creu que cal «replantejar-les». La formació va emetre ahir un comunicat en què proposava la creació d'una unitat de policia de proximitat alhora que reclamava «solucions» a la sensació d'inseguretat que passen alguns veïns de diferents zones de la ciutat.

Des de Guanyem demanen afrontar el debat de la seguretat a Figueres de manera «sincera i transparent» i proposen aplicar noves estratègies que incideixin en la prevenció de la delinqüència, com ara la «policia de proximitat». Expliquen que aquest model ja s'ha implementat en diferents ciutats de Catalunya i que consisteix en polítiques de seguretat basades en el contacte proper i constant amb la ciutadania.

Per a Guanyem Figueres, que forma part del govern figuerenc, les estadístiques sobre la seguretat a la ciutat milloren, però la percepció de la ciutadania no segueix aquesta dinàmica i es necessiten noves eines per donar-hi resposta. Per això proposen un acord entre tots els agents implicats per tal d'impulsar una prova pilot amb una unitat de policia de proximitat que pugui implementar aquesta estratègia. «És un concepte policial que, a més de considerar la delinqüència, incorpora altres factors com el sentiment de victimització, la por al delicte, la cohesió i solidaritat social», expliquen, i que estableix mecanismes de resolució de conflictes.



Aldarulls al carrer Jonquera

La proposta de Guanyem arriba després que una comunitat de veïns del carrer de la Jonquera denunciessin aldarulls i robatoris constants i fins tot un intent d'agressió sexual a una veïna. L'Ajuntament assegura que la Guàrdia Urbana hi ha reforçat la vigilància i des del 7 de setembre s'hi han fet 43 identificacions, dues detencions per tenir manaments judicials pendents i set denúncies per consum d'alcohol al carrer.