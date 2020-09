L'acusat del crim de Sant Pere Pescador, culpable d'assassinat i robatori violent

El jurat popular va declarar ahir culpable d'assassinat i robatori amb violència d'ús de vehicle Manuel Rodríguez Origain, l'acusat d'estrangular fins a la mort un veí de Figueres de 82 anys en un aparcament de Sant Pere Pescador el 10 de juny del 2017.

El veredicte, que es va produir per unanimitat, considera provat que el processat va atacar la víctima per sorpresa i sense que tingués cap possibilitat de defensar-se. Després de la lectura del veredicte, el fiscal, l'acusació particular en nom de la família de la víctima i la defensa van mantenir la petició de 17 anys de presó.

El judici, que va començar dilluns a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va quedar vist per a sentència.

El jurat popular va declarar per unanimitat Manuel Rodríguez Origain culpable d'assassinat. El veredicte recull que entre dos quarts i les 12 del migdia del 10 de juny del 2017, l'acusat va atacar la víctima «per l'esquena i per sorpresa», el va «subjectar pel coll» i el va escanyar fins a causar-li la mort. Segons el veredicte, l'acusat era «plenament conscient» que la víctima no es podria defensar «per la seva avançada edat, per la força utilitzada i per la manera d'atacar-lo».

A l'hora de declarar-lo culpable d'assassinat, el jurat es basa en les restes d'ADN de l'acusat localitzades al lloc del crim, en l'informe forense i en el reconeixement dels fets que ha fet l'acusat al judici. A més, el tribunal popular el va declarar culpable de robatori amb violència d'ús de vehicle.