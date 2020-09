Pau intenta evitar que cinc espècies invasores s'estenguin al Parc Natural

L'Ajuntament de Pau està portant a terme, a través de la Fundació Altem, els treballs d'eliminació de cinc espècies invasores de catus que s'han localitzat al nord del nucli urbà, al límit del Parc Natural del Cap de Creus. Les espècies amenacen d'expandir-se a l'àmbit de l'espai protegit.

Els treballs es portaran a terme durant tres setmanes tant amb mitjans mecànics -escatant la superfície afectada amb eines manuals i retirant tota la vegetació i deixant visible el sòl nu-, com amb mitjans químics -amb tractament polvoritzat amb motxilla d'esquena de pressió.

Les espècies són dues figueres de moro - Opuntia aurantiaca- i Opuntia humifusa, i tres espècies de caràcter arborescent que poden superar els dos metres d'altura: Cylindropuntia spinosior, Cylindropuntia imbricata i Austrocylindropuntia subulata.

Segons ha informat el biòleg i tècnic de medi ambient, Ramon Fortià, s'han localitzat distribuïdes en un seguit de rodals que ocupen uns cinc mil metres quadrats. Les espècies tenen cert atractiu però són perjudicials per als ecosistemes perquè ocupen ràpidament grans extensions de terreny. Com altres espècies invasores, desplacen totalment la vegetació autòctona. A més, les espines les fan molt perilloses si són trepitjades per persones o s'hi refrega la fauna salvatge o els gossos que passegen.