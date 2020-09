El 20% de l'energia de la biblioteca de Figueres serà de plaques solars

L'Ajuntament de Figueres instal·larà una coberta fotovoltaica d'autoconsum a la biblioteca Fages de Climent. La instal·lació comptarà amb 58 panells solars de 300 W cadascun. Es preveu una producció elèctrica aprofitable en el mateix edifici de 21.311 kWh anuals, la qual cosa representarà cobrir el 20% del consum energètic de l'edifici.

Actualment la biblioteca té com a única font energètica l'electricitat. Tant l'enllumenat interior com la climatització són totalment elèctrics. El cost d'execució d'aquesta instal·lació fotovoltaica és de 28.568,60 euros assumits íntegrament per l'Ajuntament de Figueres.

Aquesta serà la tercera instal·lació fotovoltaica municipal. La primera va ser la coberta de la plaça de Catalunya, que té una potència instal·lada de 90 kW, està connectada a la xarxa elèctrica i genera uns ingressos anuals de 32.000 euros. La segona és la ubicada a l'edifici del Serveis Tècnics municipals que té una potència instal·lada de 20 kW i cobreix un 22% del consum elèctric de la seu de la Guàrdia Urbana.



Tres noves cobertes

Per continuar la implantació d'energies renovables als edificis municipals, s'han encarregat els projectes executius de tres noves cobertes fotovoltaiques d'autoconsum a instal·lar a la piscina coberta, el Centre de Formació Ferran Suñer i el Centre Cívic Joaquim Xirau.