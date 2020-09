Creix el consum de vins catalans

El consum de vins amb DO catalana ha crescut per sisè any consecutiu i ara se situa en el 41,3%, segons recull l'informe Nielsen del 2019 fet públic ara per l'Incavi (Institut Català de la Vinya i el Vi). L'estudi, que analitza el consum de vi al conjunt de Catalunya, reflecteix un increment d'un 3,5% respecte al 2018, mentre que el creixement ha estat del 14% durant l'última dècada. Un progrés que el director general de l'Incavi, Salvador Puig, atribueix a una «reacció» per part de les empreses i l'administració per millorar la promoció i guanyar terreny a altres DO espanyoles amb campanyes «més agressives».

Segons l'informe Nielsen encarregat per l'Incavi, durant el 2019 a Catalunya es van vendre 95,8 milions de litres de vi, dels quals 57,5 eren procedents d'alguna Denominació d'Origen. D'aquests, 23,7 milions corresponen a alguna DO catalana. La dominant és la DO Catalunya, que representa un 16,6% del consum (+3%), mentre la segona posició l'ocupa la DO Penedès, amb un 7,2% (-0,2%). La tercera regió més consumida a Catalunya és la DO Terra Alta, amb un 5,5% del mercat i els mateixos resultats que el 2018, seguida de la DO Costers del Segre amb un 3,2% (+0,2%) i la DO Montsant amb 2,7% (-0,1%). La llista continua amb la DO Empordà, que ocupa un 2,4% i creix un 0,6%, mentre que la DOQ Priorat representa l'1,6% del mercat (+0,2%) i la DO Tarragona n'ocupa l'1,2% (+0,4%). Finalment, la DO Conca de Barberà representa un 0,4% del consum (+0,1%), la DO Pla de Bages un 0,3% (-0,1%) i la DO Alella manté l'0,1% del darrer any.

El creixement en conjunt del consum de vins catalans a Catalunya és vist com «un salt molt important» pel director general de l'Incavi. En declaracions a l'ACN Puig destaca que és el resultat «de picar pedra de forma continuada, donant informació al consumidor per fer créixer la cultura del vi en una ciutadania molt urbana que s'ha connectat amb la ciutadania rural».

En aquest sentit, Puig considera que l'evolució del 27,8% del 2010 fins al 41,3% del 2019 respon a la «reacció» dels cellers, les empreses i les administracions «per moure fitxa» davant les polítiques de promoció «bastant agressives» que despleguen altres regions vinícoles de la resta de l'estat espanyol, especialment al món de la restauració. Pel que fa als canals de distribució, l'informe Nielsen 2019 constata que els vins amb DO catalana ocupen un 40,8% del mercat de l'alimentació, amb 14 milions de litres de vi. En el cas del canal HORECA, la quota dels vins catalans és del 42%, amb un total de 9,7 litres de vi consumits. «És important que el consumidor vulgui conèixer la diversitat de vins de les DO catalanes i que, quan triï, prioritzi aquell producte procedent d'una Denominació d'Origen perquè vol dir que l'associa clarament a la qualitat i la garantia», afegeix. Puig subratlla que les dades del 2019 es basen en un context totalment diferent de l'actual conjuntura sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de la covid-19. El director general de l'Incavi recorda que el confinament «ha fet molt de mal» al sector vinícola, que basa més de la meitat del negoci en la restauració, on es paga el preu més elevat que no pas a les botigues i supermercats. Puig confia que la pandèmia ajudarà a fer pujar la quota de consum dels vins catalans perquè la ciutadania ha donat valor als productes de proximitat.