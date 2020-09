Eccocivi: entorn i tradició

En el cor de les Gavarres, a Sant Martí Vell, s'alça el celler Eccocivi amb l'única vinya del Gironès que ha recuperat el conreu del raïm. Es tracta d'una finca espectacular totalment integrada en un paisatge boscós que amaga diverses particularitats com ara que el celler es troba sota terra on el vi fa el seu procés de criança de manera natural, reposada, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. De fet, Eccocivi disposa de la certificació Cero CO2 que l'acredita com un celler respectuós amb el medi ambient. I és que no podria ser d'una altra manera, ja que el celler està situat en un espai natural com les Gavarres i d'aquí surten uns vins artesanals que representen l'aposta dels seus responsables per la terra.

El celler es va construir de manera integrada en el paisatge i al costat d'una antiga masia que dona nom a un dels seus millors vins: Ca l'Elsa. Actualment la seva gamma de productes està composada per: Ca l'Elsa, Can Noves (Blanc i Negre), Montrodó (Rosat, Blanc i Negre) i el batejat com a Vi Naturalment Dolç. Els seus vins són d'una gran qualitat i destaquen perquè són molt aromatitzats i marcats per l'entorn on s'elaboren.

Però tot aquest patrimoni natural i arquitectònic que representa Eccocivi s'ha de conèixer de primera mà, i per aquest motiu, s'organitzen visites guiades que s'han adaptat a les obligades mesures higièniques i sanitàries. Els visitants podran descobrir, per exemple, la Col·lecció Montrodó amb una visita guiada per la vinya i el celler i fer un tast de vins en el porxo exterior de la masia. La segona proposta permetrà als visitants jugar amb els sentits, aprendre sobre el vi i les claus del maridatge. Per conèixer més detalls sobre els horaris, condicions i pagament: https://eccocivi.com/enoturisme/