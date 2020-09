Una «food truck» surt de la Jonquera per agrair la feina als transportistes

La Jonquera va donar aquest dimecres el tret de sortida a la campanya #MerciTransporteurs en homenatge als conductors professionals que han seguit treballant durant la pandèmia. La iniciativa està impulsada per OnTurtle i Teleroute i consisteix en una food truck que viatjarà durant les properes dues setmanes oferint un descans amb cafè i snacks als conductors professionals de manera gratuïta. La ruta té set parades clau per a la mobilitat del transport professional, i és la primera la Jonquera. La resta discorren en territori francès. L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha destacat el pes «fonamental» del sector de la logística en l'economia de la zona i ha recordat que durant l'estat d'alarma els camioners només trobaven una sola àrea per descansar en quilòmetres.